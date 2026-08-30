Sant Kabir Nagar News: छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की जांच को छितही पहुंची दुधारा पुलिस

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छितही के प्रधान प्रतिनिधि सलीम ने बताया कि हैंसर ब्लॉक के एक विद्यालय के नाम पर पौली क्षेत्र के एक युवक ने लोगों से कागजात लेकर अपात्रों के खाते में राशि भिजवाई। इसकी जांच के लिए दुधारा एसएसआई प्रमोद यादव पुलिसकर्मियों के साथ यहां पहुंचे थे। इस संबंध में पुलिस ने लोगों को बयान लिए, कागजातों का सत्यापन किया और रिपोर्ट लेकर चली गई।प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सुनियोजित तरीके से छात्रवृत्ति की राशि में गड़बड़ी की गई है। यह मामला कई गांवों से जुड़ा है और गड़बड़ी की राशि बड़ी है।प्रधान प्रतिनिधि ने लोगों से अपील की कि अपनी पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड को लेकर सतर्कता बरतें। संवाद