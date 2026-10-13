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Sant Kabir Nagar News: मगहर में 10 शय्या अस्पताल की उपमुख्यमंत्री से मांग

Tue, 13 Oct 2026 12:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:22 AM IST
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Demand from Deputy Chief Minister for 10 bed hospital in Maghar
मगहर। भाजपा कार्यसमिति सदस्य गौरव निषाद ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक से मुलाकात की। उन्होंने मगहर में 10 शय्या का अस्पताल बनवाने की मांग करते हुए उन्हें पत्र सौंपा। पत्र में बताया गया कि मगहर संतकबीर की समाधि और मजार स्थली है। यहां देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। नगर पंचायत बने 35 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इसके बावजूद मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। गरीब, मजदूर और बुनकर लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। गौरव निषाद ने लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल की आवश्यकता पर जोर दिया। संवाद
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