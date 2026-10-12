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Sant Kabir Nagar News: देवी मंदिरों में पूजा के लिए लगी भीड़

Mon, 12 Oct 2026 11:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:48 PM IST
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Crowds gathered in the Devi temples for worship
समय माता मंदिर में पूजा अर्चन करते श्रद्धालु
संतकबीरनगर। शक्ति उपासना के महापर्व वासंतिक नवरात्र की शुरुआत बुधवार को कलश स्थापना के साथ हुई। दूसरे दिन शहर के देवी मंदिरों में पूजन के लिए भीड़ लग गई। देवी के नौ स्वरूपों की उपासना के लिए संकल्पबद्ध श्रद्धालुओं ने जहां घरों में कलश स्थापना की, वहीं मंदिरों में भी कलश स्थापित कर मां की स्तुति की गई। बृहस्पतिवार को भी श्रद्धालुओं के देवी मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा जो देर रात तक चलता रहा। पूरे दिन मंदिरों में मां के जयघोष गूंजते रहे। इसके साथ ही मंदिरों में लोगों ने देवी दर्शन के बाद कपूर और अगरबत्ती जलाकर मां से मनोकामना की पूर्ति की अर्जी लगाई। समय माता मंदिर, बरदहिया की दुर्गा माता, वन देवी मंदिर, पाटेश्वरी मंदिर, वैष्णों मंदिर आदि में लोग दर्शन के लिए जुटे। संवाद
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