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Sant Kabir Nagar News: पाॅक्सो एक्ट के दोषी को 11 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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Convicted under POCSO Act sentenced to 11 years rigorous imprisonment and fine
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। पाॅक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोषी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस की पैरवी के बाद बृहस्पतिवार को न्यायालय एएसजे/एसपीजे पाॅक्सो एक्ट की अदालत ने फैसला सुनाया।
धनघटा क्षेत्र निवासी पीड़िता ने आरोपी मतिभरन उर्फ रामसिंह यादव निवासी भैंसाखूट थाना के खिलाफ नाबालिग पुत्री यौन शोषण करने व धमकी देने के संबंध में प्रार्थनापत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीओ अशोक कुमार मिश्रा ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट ने मामले से संबंधित आरोपी मतिभरन उर्फ रामसिंह यादव को पाॅक्सो एक्ट के अपराध में दोष सिद्ध किया।
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दोषी मतिभरन उर्फ रामसिंह यादव को अलग-अलग मामले में 11 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 3 माह के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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