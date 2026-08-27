Sant Kabir Nagar News: महंत राजूदास का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन

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नगर पंचायत के तुलसीपुर वार्ड में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में महंत राजूदास का पुतला दहन किया गया। अखिलेश व पीसीसी सदस्य सतीश साहनी ने कहा कि महंत राजूदास ने जिस प्रकार से मछली खाने को लेकर निषाद समाज के लोगों को अपमानित किया है। वह निंदनीय है। महंत द्वारा अमर्यादित आचरण से पूरा समाज नाराज है। इस दौरान महेश कुमार विनय पांडेय सत्य त्रिपाठी रामशरण सैंथवार सचिन शर्मा अमरजीत निषाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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मेंहदावल। निषाद समाज के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अखिलेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर के तुलसीपुर में महंत राजूदास का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते विरोध दर्ज कराया।