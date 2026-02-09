Sant Kabir Nagar News: सीओ ने कोतवाली खलीलाबाद में विवेचना की समीक्षा की

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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद में सोमवार को देर शाम सीओ सिटी अमित कुमार ने विवेचना की समीक्षा की। थाने पर अधिक समय से लंबित विवेचनाओं के संबंध में वार्ता करते हुए लंबित होने का कारण जाना। अकारण विवेचनाओं को लंबित रखने को लेकर सख्त हिदायत दी।विवेचनाओं का समय से निस्तारण करने के लिए विवेचकों को निर्देशित किया। साथ ही जन शिकायतों की सुनवाई कर तत्काल जांच करने व विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने तथा क्षेत्र में होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बताया।विवेचकों को भविष्य में विवेचनाओं के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता न बरतने के लिए चेतावनी दी। प्रभारी निरीक्षक को अपने अधीन नियुक्त समस्त विवेचकों के विवेचनाओं की निरंतर समीक्षा कर विवेचनाओं का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराए जाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही ग्राम सुरक्षा समिति, साइबर जागरूकता, ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के संबंध में कुशल क्रियान्वयन की भी समीक्षा की।इस दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद पंकज कुमार पांडेय, एसएसआई प्रमोद यादव, एसअआई अशोक कुमार दूबे, मनीष कुमार जायसवाल, राम वशिष्ठ के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।