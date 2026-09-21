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Sant Kabir Nagar News: इंटर कॉलेज में छात्रों के बीच मारपीट, कक्षा नौ के छात्र की कंधे की हड्डी टूटी

Mon, 21 Sep 2026 11:51 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:51 PM IST
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Clash between students at an inter-college; Class 9 student suffers a fractured shoulder.
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के एक इंटर कॉलेज में किसी बात को लेकर कक्षा नौ के दो छात्रों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि एक छात्र ने दूसरे को गाली देते हुए पीटा, जिससे उसके कंधे की हड्डी टूट गई। पीड़ित छात्र के मां की तहरीर पर कोतवाली पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई है।
नेहिया खुर्द बुजुर्ग गांव निवासी सरस्वती देवी के अनुसार, उनका पुत्र शहर स्थित एक इंटर कॉलेज में कक्षा नौ का छात्र है। 18 सितंबर को दोपहर करीब 12:00 बजे उसकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने किसी बात को लेकर उसके साथ गाली देना शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उनके बेटे को मारना-पीटना शुरू कर दिया।
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मारपीट में बेटे के कंधे की हड्डी टूट गई। मौके पर मौजूद अन्य बच्चों ने बीच-बचाव कर झगड़ा शांत कराया। उन्होंने आशंका जताई कि बच्चे बीच में नहीं आते तो कोई अनहोनी हो सकती थी। कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि पीड़ित मां की तहरीर पर मामले में आरोपी छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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