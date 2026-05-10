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जनगणना : स्व-गणना के लिए जागरूकता अभियान के निर्देश

Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
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Census: Instructions for awareness campaign for self-enumeration
मेंहदावल। जनगणना की प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। स्व-गणना की शुरुआत हो गई है। इस कार्य में प्रगणकों व पर्यवेक्षकों की राह आसान करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी अधिक से अधिक स्व-गणना करने और लोगों से कराने के लिए जागरूक करें।
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यह जानकारी दी बतौर चार्ज अधिकारी तहसीलदार अल्पिका वर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया सफल बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे सबसे पहले अपनी स्व-गणना करें और इसके बाद अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की स्व-गणना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बीईओ, सीडीपीओ व बीडीओ को शिक्षकों और कर्मचारियों की स्व-गणना कराने के निर्देश दिए।
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उन्होंने पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, कोटेदार और अन्य संस्थान भी अपने-अपने स्तर पर स्व-गणना अभियान को बढ़ावा दें। आम नागरिक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से स्व-गणना कर सकते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों, एनएएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व संबंधित कर्मियों की स्व-गणना सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्राम प्रधानों के माध्यम से स्व-गणना कराने और प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीडीओ द्वारा बैठक आयोजित कर अधिक लोगों को इसमें शामिल करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि एडीओ एजी किसान यूनियनों के माध्यम से किसानों की भागीदारी सुनिश्चित कराएं। समाज कल्याण अधिकारी को प्रत्येक ब्लॉक में पेंशनरों व विधवा पेंशन समेत अन्य लाभार्थियों को इसमें शामिल करने के निर्देश दिए गए।
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