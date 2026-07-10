Sant Kabir Nagar News: शादी अनुदान योजना में 330 आवेदन

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जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि इन 330 लाभार्थियों को 20,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 66 लाख रुपये का भुगतान ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। विज्ञापन

76 आवेदकों को पूर्व में ही लाभान्वित किया जा चुका है। इन 330 आवेदकों को भुगतान करने के पश्चात विभाग द्वारा इस योजना अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की कुल संख्या 402 हो जाएगी। संवाद जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि इन 330 लाभार्थियों को 20,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 66 लाख रुपये का भुगतान ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा।76 आवेदकों को पूर्व में ही लाभान्वित किया जा चुका है। इन 330 आवेदकों को भुगतान करने के पश्चात विभाग द्वारा इस योजना अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की कुल संख्या 402 हो जाएगी। संवाद

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संतकबीरनगर। डीएम आलोक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना अंतर्गत जिला स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। शादी अनुदान योजना के तहत 330 पात्र आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है।