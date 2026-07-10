Sant Kabir Nagar News: यू-डॉयस प्लस और प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या में समानता अनिवार्य

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मेंहदावल। यू-डॉयस प्लस और प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या में अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों पोर्टल के आकड़ों में समानता सुनिश्चित करना विभागीय रूप से अनिवार्य है। शुक्रवार को सभी 116 परिषदीय और पांच सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को बीईओ महेंद्रनाथ त्रिपाठी ने यू-डॉयस पोर्टल पर विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपलोड करने के लिए निर्देशित किया।उन्होंने बताया यू-डॉयस पोर्टल को शिक्षा विभाग का आईना कहा जाता है। बस एक क्लिक पर किसी स्कूल के बारे में सारी जानकारी यूडायस पोर्टल के माध्यम से मिल जाती है। यू-डॉयस पोर्टल पर स्कूल में नामांकित छात्रों और शिक्षकों की संख्या, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन और किस वर्ग, समुदाय के कितने बच्चे नामांकित हैं आदि ब्यौरा दर्ज रहता है।शिक्षा विभाग के बार-बार अल्टीमेटम दिए जाने के बाद भी करीब दो दर्जन विद्यालयों ने अब तक यूडायस इंट्री नहीं की है। उन्होंने बताया कि यू-डॉयस पोर्टल पर विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपलोड न होने से छात्रों व और स्कूली संसाधनों के बारे में विभाग को जानकारी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बताया कि प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज आकड़ों और यू-डॉयस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में बच्चों की संख्या में समानता होनी चाहिए।यूडायस पोर्टल (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली) पर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को सभी जानकारी अपडेट करना होता है। यू-डॉयस पोर्टल पर विद्यालय से संबंधित सूचना व सुविधाएं, टीचर प्रोफाइल में शिक्षकों से जुड़े 34 बिंदुओं एवं स्टूडेंट प्रोफाइल में छात्रों के 56 बिंदुओं पर डाटा अपलोड करना होता है।सभी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय की सभी सूचनाएं दर्ज करने में शीघ्रता बरतें।