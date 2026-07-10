Sant Kabir Nagar News: संदिग्ध हालात में धनघटा के होटल में मिला बुजुर्ग का शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

धनघटा। कस्बे के शनिचरा बाजार मार्ग पर स्थित एक होटल में शुक्रवार की सुबह करीब 10:00 बजे एक बुजुर्ग का शव बेंच और मेज के सहारे लुढ़का मिला। होटल मालिक द्वारा शोर मचाने पर लोग मौके पर पहुंच गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महुली थाना क्षेत्र के सिक्टहा गांव का निवासी है।पिता की मौत की सूचना पाकर मौके पर आए पुत्र यशपाल ने बताया कि उनके पिता पुरुषोत्तम पाल (60) बुधवार की सुबह घर से निकले थे और घर नहीं आए। यशपाल का कहना है कि महुली थाने पर एक मुकदमे की विवेचना चल रही है। आरोप है कि इसमें सुलह के लिए पुलिस दबाव बना रही थी। पुलिस से बचने के लिए पिता घर से निकल गए थे और तनाव में चल रहे थे।उनकी तलाश उधर की जा रही थी। सुबह डायल 112 के जरिये सूचना मिली कि उनके पिता धनघटा में हैं। यहां आकर देखा गया तो उनकी मौत हो गई है। पुरुषोत्तम पाल की मौत पर परिवार में चीख पुकार मच गई है।थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि पुरुषोत्तम पाल का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही उनकी मौत के कारणों का पता चल सकेगा।