Sant Kabir Nagar News: बाल संसद चुनाव में प्रधानमंत्री पद पर सौम्या यादव ने मारी बाजी

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रोसयाबाजार। पौली के माडल प्राथमिक विद्यालय बछईपुर में बाल संसद चुनाव का आयोजन ईवीएम एप्लीकेशन से कराया गया। इसमें सौम्या यादव प्रधानमंत्री निर्वाचित हुईं।परिषदीय विद्यालय में ईवीएम एप्लीकेशन से चुनाव कराने पर प्रधानाध्यापक की प्रशंसा हो रही है। यह एप्लीकेशन ईवीएम की तरह कार्य करता है। राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक विनोद कुमार पांडेय के पर्यवेक्षण में विद्यालय पर ईवीएम एप्लीकेशन से बाल संसद का चुनाव शुरू हुआ। प्रधानमंत्री पद के लिए सौम्या यादव, अंशु, आयत और प्रांजल कुमार ने दावेदारी पेश की।सभी को चुनाव चिह्न प्रदान किया गया और ईवीएम, वीवीपैट का उपयोग एवं मतगणना संबंधी सभी को जानकारी दी गई। कक्षा-1 से 5 तक के सभी नामांकित 152 बच्चों ने वोट डाला। इसके पश्चात मतगणना हुई। इसमें सौम्या यादव को चार मतों से प्रधानमंत्री पद के लिए विजयी घोषित कर प्रमाण पत्र सौंपा गया। इनके कैबिनेट में 16 मंत्री पद सौंपे गए।विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष दुर्गेश ने सभी चयनित छात्र-छात्राओं को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई और अपने कर्तव्यों का पालन करने हेतु प्रेरित किया।