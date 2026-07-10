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Sant Kabir Nagar News: आम की बढ़ी कीमतों ने बिगाड़ा स्वाद खरीदारों की जेब पर भारी पड़् ही मिठास

Sat, 07 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 03:00 AM IST
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The increased prices of mangoes have spoiled the taste and the sweetness has become heavy on the pockets of the buyers.
ग्राहकों का इंतजार करता आम दुकानदार। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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सेमरियावां। फलों का राजा कहे जाने वाले आम का स्वाद इस बार महंगाई के कारण फीका पड़ गया है। स्थानीय बाजार में आम की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है।
इस लोग इसकी खरीदारी करने कम ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जहां पहले लोग एक बार में कई किलो आम खरीद लेते थे, वहीं अब आधा या एक किलो लेकर ही संतोष कर रहे हैं।
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सेमरियावां, बाघनगर, पैड़ी, दुधारा, चिउटना, दानोकुइयां, नव्वागांव, टेमारहमत ,लौहरौली, करही आदि चौराहे पर आम की ठेलियां सजी रहती हैं। फल विक्रेताओं के अनुसार इस वर्ष समय पर पर्याप्त बारिश न होने, उत्पादन में कमी और मंडियों में आवक घटने के कारण थोक कीमतें बढ़ी हैं। इसका सीधा असर खुदरा बाजार पर पड़ा है। दशहरी, लंगड़ा, चौसा और सफेदा जैसी प्रमुख किस्मों के आम गुणवत्ता के अनुसार 80 से 180 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं।
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