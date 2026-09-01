Sant Kabir Nagar News: परिचित बनकर फोन किया, खाते में ट्रांसफर करा लिए 25 हजार

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पुलिस के अनुसार, निहाल अहमद ने एक जून 2026 को साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही दुधारा थाने की साइबर हेल्प डेस्क ने संबंधित बैंक और वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर रकम को होल्ड कराने और वापस कराने की प्रक्रिया शुरू की। लगातार पैरवी के बाद प्रथम चरण में 10 हजार रुपये पीड़ित के खाते में वापस करा दिए गए। विज्ञापन

पुलिस का कहना है कि शेष 15 हजार रुपये की वापसी के लिए संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पत्राचार व पैरवी की जा रही है। एसओ दुधारा अमित कुशवाहा ने लोगों से अपील की है कि अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी ऑफर या परिचित बनकर रुपये मांगने वाले व्यक्ति के झांसे में न आएं। किसी भी वित्तीय लेनदेन से पहले सत्यापन जरूर करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें या Cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर शिकायत मिलने से ठगी की रकम को सुरक्षित रखने और वापस कराने की संभावना बढ़ जाती है। पुलिस के अनुसार, निहाल अहमद ने एक जून 2026 को साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही दुधारा थाने की साइबर हेल्प डेस्क ने संबंधित बैंक और वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर रकम को होल्ड कराने और वापस कराने की प्रक्रिया शुरू की। लगातार पैरवी के बाद प्रथम चरण में 10 हजार रुपये पीड़ित के खाते में वापस करा दिए गए।पुलिस का कहना है कि शेष 15 हजार रुपये की वापसी के लिए संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पत्राचार व पैरवी की जा रही है। एसओ दुधारा अमित कुशवाहा ने लोगों से अपील की है कि अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी ऑफर या परिचित बनकर रुपये मांगने वाले व्यक्ति के झांसे में न आएं। किसी भी वित्तीय लेनदेन से पहले सत्यापन जरूर करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें या Cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर शिकायत मिलने से ठगी की रकम को सुरक्षित रखने और वापस कराने की संभावना बढ़ जाती है।

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संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के बजहरा गांव निवासी निहाल अहमद साइबर ठगी के शिकार हो गए। ठग ने फोन कर खुद को उनका परिचित बताया और विश्वास में लेकर अलग-अलग बैंक खातों में कुल 25 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। दुधारा पुलिस की साइबर सेल टीम की पैरवी के बाद पीड़ित के खाते में 10 हजार रुपये वापस करा दिए गए। शेष धनराशि की वापसी के लिए कार्रवाई जारी है।