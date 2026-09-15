फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Students enjoyed the open gym at Janata Inter College.

Sant Kabir Nagar News: जनता इंटर कॉलेज में ओपन जिम का विद्यार्थियों ने उठाया आनंद

Tue, 15 Sep 2026 11:22 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Students enjoyed the open gym at Janata Inter College.
सांसद निधि से लगे ओपन जिम परिसर में खड़े स्कूल के विद्यार्थी व प्रधानाचार्य
धर्मसिंहवा। जनता इंटर कॉलेज परिसर में सांसद लक्ष्मी निषाद पप्पू निषाद की निधि से ओपन जिम और आरओ प्लांट स्थापित कराया गया है। मंगलवार को विद्यालय के विद्यार्थियों ने ओपन जिम में जमकर व्यायाम किया और विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर आनंद लिया। ओपन जिम में व्यायाम के दौरान विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला।
विज्ञापन

विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य विनोद कुमार उपाध्याय सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित किया और ओपन जिम का सदुपयोग करने की बात कही। प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय परिसर में सांसद निधि से लगे आर ओ प्लांट से अब विद्यार्थियों को शुद्ध एवं शीतल जल पीने को मिलेगा, जिससे विद्यार्थियों व शिक्षकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
विज्ञापन

इस मामले में स्थानीय नागरिक है शिव कुमार पांडेय, अजीत निषाद, दीपक पांडेय, विक्की पांडेय सहित अन्य लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए कहां की सांसद का या प्रयास काफी सराहनीय है ओपन जिम और प्लांट के लग जाने से विद्यालय परिवार के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed