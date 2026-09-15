Sant Kabir Nagar News: जनसुनवाई में एसपी ने सुनीं लोगों की समस्याएं

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जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रार्थनापत्रों का अवलोकन करने के बाद एसपी ने संबंधित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।एसपी ने कहा कि शिकायतकर्ता को उसके प्रकरण में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी भी समय से दी जाए। इससे पुलिस और आमजन के बीच विश्वास और बेहतर समन्वय कायम होगा।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और शिकायतकर्ताओं को त्वरित एवं न्यायोचित राहत दिलाई जाए। किसी भी मामले के निस्तारण में अनावश्यक देरी या लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।