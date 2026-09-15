Sant Kabir Nagar News: पंचायत भवन पर कब्जा, कागजों में हो रहा कामकाज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:16 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:16 PM IST
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धनघटा। विकास खंड हैंसर बाजार के ग्राम पंचायत रामपुर दक्षिणी के पंचायत भवन पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। इससे गांव का काम पंचायत भवन की जगह कागज में संचालित हो रहा है।
शासन ने गांव के लोगों की समस्या गांव में ही सुलझाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कराया है ताकि इसमें बैठकर लेखपाल, पंचायत सहायक और प्रधान गांव के लोगों की समस्या को सुनें और उसका समाधान करें।
विकासखंड हैंसर बाजार की 72 ग्राम पंचायतों में से शायद ही कोई ग्राम पंचायत शासन की मंशा के अनुरूप पंचायत भवन में कामकाज कर रहा हो। इसका जीता जागता प्रमाण ग्राम पंचायत रामपुर दक्षिणी का पंचायत भवन है। पंचायत भवन में एक कमरे में एक व्यक्ति का भूसा भरा है, तो बरामदे में सोने की व्यवस्था है। उसमें पशुओं को भी बांधे जाने की बात कही जा रही है।
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इस संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशांत यादव ने बताया कि एक महिला गांव की बहुत गरीब है। इस कारण गांव के लोगों ने उसे पंचायत भवन में रखा है। पंचायत भवन को खाली करने के लिए महिला को नोटिस दिया जाएगा।
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शासन ने गांव के लोगों की समस्या गांव में ही सुलझाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कराया है ताकि इसमें बैठकर लेखपाल, पंचायत सहायक और प्रधान गांव के लोगों की समस्या को सुनें और उसका समाधान करें।
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विकासखंड हैंसर बाजार की 72 ग्राम पंचायतों में से शायद ही कोई ग्राम पंचायत शासन की मंशा के अनुरूप पंचायत भवन में कामकाज कर रहा हो। इसका जीता जागता प्रमाण ग्राम पंचायत रामपुर दक्षिणी का पंचायत भवन है। पंचायत भवन में एक कमरे में एक व्यक्ति का भूसा भरा है, तो बरामदे में सोने की व्यवस्था है। उसमें पशुओं को भी बांधे जाने की बात कही जा रही है।
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इस संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशांत यादव ने बताया कि एक महिला गांव की बहुत गरीब है। इस कारण गांव के लोगों ने उसे पंचायत भवन में रखा है। पंचायत भवन को खाली करने के लिए महिला को नोटिस दिया जाएगा।