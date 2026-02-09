फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   BRC is being prepared with an investment of Rs 65 lakh, additional rooms will be built at seven places.

Sant Kabir Nagar News: 65 लाख से तैयार हो रहा बीआरसी, सात जगहाें पर बनेगा अतिरिक्त कक्ष

Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
BRC is being prepared with an investment of Rs 65 lakh, additional rooms will be built at seven places.
जूनियर हाईस्कूल खलीलाबाद में बन रहा कस्तूरबा का अतिरिक्त कक्षा कक्ष-संवाद
-शिक्षकों व अभिभावकों के साथ कर्मचारियों को नहीं लगानी पड़ेगी इधर-उधर दौड़
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। जूनियर हाईस्कूल खलीलाबाद में ब्लॉक संसाधन केंद्र व अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण शुरू हो गया है। साथ ही जिले के सात कस्तूरबा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनेगा। ताकि विद्यार्थियों को पठन-पाठन में समस्या न आए। वहीं खलीलाबाद में बीआरसी भवन बनने से शिक्षकों व अभिभावकों के साथ ही कर्मचारियों को इधर-उधर दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
खलीलाबाद ब्लॉक में बेसिक शिक्षा विभाग का अपने भवन में ब्लाॅक संसाधन केंद्र (बीआरसी) नहीं था। जूनियर हाईस्कूल खलीलाबाद के अतिरिक्त कक्षा कक्ष में यह कार्यालय चल रहा था। इधर शासन ने बीआरसी भवन बनाने के लिए स्वीकृति दी है। इस पर 65 लाख रुपये खर्च होने हैं। बीआरसी का निर्माण जूनियर हाईस्कूल परिसर में शुरू करा दिया गया है। इसके बनने से बच्चों और शिक्षकों एक ही जगह पर समस्त योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी।
विज्ञापन

वर्ष 1998 में संतकबीरनगर जिला बना। इसके साथ ही यहां सरकारी कार्यालय स्थापित होने लगे, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के पास बीआरसी के लिए कोई जगह नहीं मिली तो जूनियर हाईस्कूल के अतिरिक्त कक्षा कक्ष में संचालित किया जाने लगा। हालांकि अन्य ब्लॉकों में बीआरसी भवन बना है, और वह अपने भवन में ही संचालित होता है, लेकिन खलीलाबाद में अपना भवन नहीं था। इधर विभाग ने बीआरसी के लिए पहल की तो शासन से इसकी स्वीकृति मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस भवन में एक मीटिंग हाल, बीईओ के बैठने का कक्ष, कर्मचारियों के लिए बैठने का कमरा, शौचालय, प्रशिक्षण कक्ष आदि बनाया जाना है। अभी तक यहां जो भी बैठकें होती थीं वह जूनियर हाईस्कूल के कमरों में होती थीं। इससे अव्यवस्था हो जाती थी, लेकिन अब यह समस्या दूर हो जाएगी। इसका निर्माण दो माह में पूरा होने की उम्मीद है।
वहीं कस्तूरबा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाया जाएगा। यह शासन स्तर से बनाया जा रहा है। खलीलाबाद, नाथनगर और सेमरियावां कस्तूरबा विद्यालयों के पास इसका निर्माण शुरू हो गया है। इसके बनने से छात्राओं के पठन-पाठन और रहने की समस्या दूर होगी।

0000000000
खलीलाबाद में बीआरसी भवन और तीन जगहों पर कस्तूरबा विद्यालय के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण शुरू हो गया है। अन्य कस्तूरबा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाया जाना है। सभी जगहों पर जल्द ही निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे, जिससे समस्या दूर होगी।
-अमित कुमार सिंह, बीएसए
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed