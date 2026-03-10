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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Board Exam: 1786 candidates were absent

बोर्ड परीक्षा : 1786 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

Tue, 03 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 03:00 AM IST
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Board Exam: 1786 candidates were absent
एएचएग्री इंटर काॅलेज में परीक्षा देने जाती छात्राएं-स्रोत काॅलेज
संतकबीरनगर। जिले के 94 केंद्रों पर मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा संपन्न हुई। इसमें 1786 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इसमें हाईस्कूल के 1602 व इंटरमीडिएट के 184 परीक्षार्थी शामिल हैं।
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परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए गेट पर सघन चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा के लिए 94 केंद्रों दो पालियों में परीक्षा चल रही है। पहली पाली में हाईस्कूल की परीक्षा में चित्रकला विषय में 1602 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी, इसमें 1594 संस्थागत और आठ व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल हैं। इसी तरह से इंटरमीडिएट की परीक्षा में कृषि गणित, कृषि रसायन विज्ञान में 172 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसमें 171 संस्थागत तथा एक व्यक्तिगत परीक्षार्थी रहा।
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द्वितीय पाली में शाम के समय इंटरमीडिएट गृह विज्ञान की परीक्षा थी। इसमें 12 अनुपस्थित रहे। परीक्षा सुबह 8.30 बजे से शुरू हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 7.30 बजे से ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान सघन चेकिंग की गई। इसके बाद ही प्रवेश दिया गया।
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डीआईओएस हरिशचंद नाथ ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई।
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