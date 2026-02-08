Sant Kabir Nagar News: साइबर अपराध से बचाव के लिए किया जागरुक

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संतकबीरनगर। पुलिस ने साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। दुधारा क्षेत्र के अगया छाता में आमजन को साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान साइबर क्राइम थाने के विशेषज्ञों ने नागरिकों को ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड, संदिग्ध लिंक क्लिक धोखाधड़ी सहित विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी दी। संवाद