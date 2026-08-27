Sant Kabir Nagar News: जमीन विवाद में घर पर चढ़कर मारपीट का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:37 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:37 AM IST
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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के बगहिया मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लालाराम का आरोप है कि विपक्षियों ने लाठी-डंडे से हमला कर उन्हें और परिवार के अन्य सदस्यों को घायल कर दिया। मारपीट में उनके दोनों पैर टूटने, दो बेटों के सिर फटने और बहू का हाथ टूटने की बात कही गई है। बगहिया वार्ड नंबर दो निवासी लालाराम ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दिया कि 16 अगस्त की सुबह करीब छह बजे जमीन के विवाद को लेकर इंद्रजीत, अवनीश, अतुल प्रताप, प्रिंस प्रताप, निखिल कुमार, मीना देवी, चंद्रावती और दो अज्ञात लोग उनके घर पर पहुंचे।
आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों और लाठी-डंडों से परिवार के सदस्यों को पीटना शुरू कर दिया। लालाराम के मुताबिक मारपीट में उनके दोनों पैर टूट गए। उनके बड़े बेटे गुरु प्रसाद और दूसरे बेटे पंकज कुमार के सिर में चोट आई, जबकि बहू वंदना का हाथ टूट गया।
शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से चले गए। ा
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आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों और लाठी-डंडों से परिवार के सदस्यों को पीटना शुरू कर दिया। लालाराम के मुताबिक मारपीट में उनके दोनों पैर टूट गए। उनके बड़े बेटे गुरु प्रसाद और दूसरे बेटे पंकज कुमार के सिर में चोट आई, जबकि बहू वंदना का हाथ टूट गया।
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शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से चले गए। ा