Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:25 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:25 AM IST
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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने और धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना कर दिया।
पुलिस के अनुसार, बरईपार पैठान गांव निवासी बलिराम राजभर के खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर दो अगस्त को कोतवाली खलीलाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जबरन गर्भपात कराया और धमकी दी।
विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 अगस्त को टेमा रहमत चौराहे से आरोपी बलिराम राजभर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करके संबंधित न्यायालय प्रस्तुत कर दिया। जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रवाना कर दिया गया।
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पुलिस के अनुसार, बरईपार पैठान गांव निवासी बलिराम राजभर के खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर दो अगस्त को कोतवाली खलीलाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जबरन गर्भपात कराया और धमकी दी।
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विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 अगस्त को टेमा रहमत चौराहे से आरोपी बलिराम राजभर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करके संबंधित न्यायालय प्रस्तुत कर दिया। जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रवाना कर दिया गया।
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