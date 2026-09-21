Sant Kabir Nagar News: आपदा रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का किया जाए गठन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:51 PM IST
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संतकबीरनगर। हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय खलीलाबाद में सोमवार को सैन्य विज्ञान विभाग में ''नेपाल आपदा'' विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सैन्य अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि नेपाल आपदा को ध्यान में रखकर भारत को चाहिए कि एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए। जो उन ग्लेशियर लेक को चिह्नित करें, जिससे इस प्रकार की आपदा को होने से पहले ही रोका जा सके।
इस अवसर पर विभाग के छात्र-छात्राओं ने फ़्लैश फ्लड नेपाल का सैन्य मॉडल बनाकर आपदा पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में नीतू, प्रतिभा, अमन, फुल कुमार, संजना, अंशिका, सोनम, चैतन्य आदि छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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इस अवसर पर विभाग के छात्र-छात्राओं ने फ़्लैश फ्लड नेपाल का सैन्य मॉडल बनाकर आपदा पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में नीतू, प्रतिभा, अमन, फुल कुमार, संजना, अंशिका, सोनम, चैतन्य आदि छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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