Sant Kabir Nagar News: आग से 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख

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डडिया नटवा सीवान में शुक्रवार को करीब 1-2 बजे के बीच एक गेहूं के खेत में आग लग गई। हवा इतनी तेज थी कि देखते-देखते आग अगल-बगल के खेत को भी अपने चपेट में ले लिया। आप पूरी तरह से बेकाबू हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह को दी। थानाध्यक्ष ने सूचना फायर सर्विस विभाग को दी। फायरकर्मी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद दो घंटे में आग पर काबू पाया।दुर्गेश पांडे रामकेश यादव मोटी साहनी बाबूराम दरस लालजी यादव राधेश्याम राम अचल समेत अन्य लोगों के गेहूं की फसल जलकर राख हो गए। फसल जलने से किसान परेशान व मायूस हो गए।