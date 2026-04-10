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Sant Kabir Nagar News: छूटी प्रयोगिक परीक्षा में शामिल हुए 177 बच्चे

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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177 children appeared in the missed practical examination
मगहर। संतकबीर आचार्य रामबिलास इंटर काॅलेज में जिले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के विभिन्न विषयों की छूटी प्रायोगिक परीक्षा में पहले दिन बृहस्पतिवार को प्रधानाचार्य डाॅ. राकेश सिंह की देखरेख में हुई। इसमें 177 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी।
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डाॅ. राकेश सिंह ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर जिले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के विभिन्न विषयों की छूटी प्रायोगिक परीक्षा कराई गई। इसमें भौतिक विज्ञान में 40, रसायन विज्ञान में 45, बायो में 42 और भूगोल के 50 बच्चों ने परीक्षा दी।
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भौतिक विज्ञान के लिए वाह्य परीक्षक के रूप में खुटेहना बहराइच से आए सुरेश मिश्र, रसायन विज्ञान के लिए वाह्य परीक्षक कटौधा बस्ती से आए चंद्र प्रकाश चौधरी, जीव विज्ञान के लिए वाह्य परीक्षक के रूप में बभनान गोंडा से आए वीरेंद्र मिश्रा और भूगोल विषय में वाह्य परीक्षक के रूप में असनहरा बेलसर बस्ती से आए संतोष मिश्र ने प्रायोगिक परीक्षा ली।
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इस दौरान दिनेश श्रीवास्तव, अभिषेक तिवारी, सुमित्रा नंदन पटेल रहे आदि मौजूद रहे। छूटे हुए अन्य परीक्षार्थियों की परीक्षा शुक्रवार को होगी। छूटे हुए परीक्षार्थी शुक्रवार की सुबह 9:00 बजे विद्यालय पर अपने दस्तावेज के साथ पहुंच जाएं।
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