Sambhal News: पागल कुत्ते का आतंक, आधा दर्जन ग्रामीणों को काटा

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गांव में हमले के बाद अफरा-तफरी मच गई और लोग पूरी रात दहशत में रहे। अजीजपुर निवासी अवधेश कुमार यादव ने बताया कि कुत्ता जयप्रकाश के घर में घुस आया था। कुत्ते ने सबसे पहले उनके बेटे अवधेश कुमार के दाहिने पैर में काटा। जयप्रकाश बचाने आए तो कुत्ते ने उनकी आंख के पास हमला कर दिया। कुत्ते ने गांव में कई लोगों को काटा। छह वर्षीय दीपक, राजपाल, पर्वत सिंह, आठ वर्षीय हाशमी, सात वर्षीय किसान और 14 वर्षीय अंजली को भी निशाना बनाया।सभी को लहूलुहान कर दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावई में रातभर उपचार चलता रहा। केंद्र प्रभारी नरेश यादव ने बताया कि सभी घायलों को रेबीज रोधी टीका, रेबीज रोधी सीरम और टिटनेस टॉक्साइड सहित जरूरी उपचार दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी की हालत खतरे से बाहर है।पशुओं को भी नहीं छोड़ापागल कुत्ते ने गांव में करीब एक दर्जन से अधिक पशुओं को भी घायल किया है। सुबह तक पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इससे पशुपालकों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पागल कुत्ते को जल्द पकड़वाया जाए।पशुओं के टीकाकरण की मांगग्रामीणों ने घायल पशुओं का टीकाकरण कराने की भी मांग की है। उनका कहना है कि इससे रेबीज का संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। एक ही रात में इतने लोगों और पशुओं पर हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।