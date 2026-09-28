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Sambhal News: कर्मचारियों ने काली पोशाक पहनकर बैंक खोलने का किया विरोध

Mon, 28 Sep 2026 02:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:55 AM IST
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Employees protested against the opening of the bank by wearing black attire.
चंदौसी। बैंकों को रविवार के दिन खोलने के निर्णय के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने काली पोशाक पहनकर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के 200 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब रविवार को नियमित कार्यदिवस के रूप में बैंक खोलने का फैसला लिया गया है। इस निर्णय के खिलाफ कर्मचारियों ने काली पोशाक को असहमति और आक्रोश के प्रतीक के रूप में चुनकर अपना विरोध दर्ज कराया।
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कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग लंबे समय से लंबित है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की प्रमुख मांगों में है। ऐसे में रविवार को शाखाएं खोलने के निर्णय ने कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश के अधिकार और उनके कार्य-जीवन संतुलन पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे कर्मियों के बीच भारी असंतोष व्याप्त है।
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इस मामले में कर्मचारियों को न्याय चाहिए। इस दौरान शिवानी अग्रवाल, गिरींद्र अग्रवाल, देवेंद्र कुमार, अभिषेक यादव, राहुल सक्सेना, विपिन कुमार, अमित कुमार, अजित यादव, दिनेश पाल,नीरज गुप्ता, नेहा, मेघा, श्वेता, योग्यता, रजत, राशि, अनुभूति गोपाल, राकेश, धनेश्वर आदि मौजूद रहे।
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