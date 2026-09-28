Sambhal News: बारिश ने धो दी मेला गणेश चाैथ की रौनक
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:54 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:54 AM IST
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चंदौसी। दो दिन से हो रही बारिश ने मेला गणेश चौथ के कारोबार पर बुरा असर डाला है। शनिवार और रविवार को ग्राहकों की संख्या बेहद कम रही, जिससे दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। मेला दो अक्तूबर को समाप्त होना है और अंतिम दिनों में बिक्री प्रभावित होने से नुकसान हुआ है।
बारिश के कारण मेला परिसर में जगह-जगह पानी भर गया और कीचड़ हो गया। इससे मेला देखने आए लोगों को घूमने में परेशानी हुई। सुरक्षा कारणों से शनिवार को झूले नहीं चलाए गए, जिससे झूला संचालकों को भी नुकसान हुआ। रविवार को भी झूले, दुकानें और मनोरंजन के सभी आइटम बंद रहे।
खानपान, खिलौने और घरेलू सामान बेचने वाली दुकानों की बिक्री पर सीधा असर पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि शनिवार और रविवार सबसे अधिक भीड़ वाले दिन होते हैं। इन दिनों में अच्छी बिक्री की उम्मीद रहती है लेकिन बारिश ने कारोबार को प्रभावित कर दिया।
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बारिश ने मौसम सुहाना किया लेकिन दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें उम्मीद थी कि अंतिम दिनों में मेले में भीड़ बढ़ेगी। हालांकि, लगातार बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दुकानदारों को अब उम्मीद है कि शेष दिनों में मौसम साफ रहेगा। इससे मेले में भीड़ बढ़ेगी और हुए नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी।
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बारिश के कारण मेला परिसर में जगह-जगह पानी भर गया और कीचड़ हो गया। इससे मेला देखने आए लोगों को घूमने में परेशानी हुई। सुरक्षा कारणों से शनिवार को झूले नहीं चलाए गए, जिससे झूला संचालकों को भी नुकसान हुआ। रविवार को भी झूले, दुकानें और मनोरंजन के सभी आइटम बंद रहे।
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खानपान, खिलौने और घरेलू सामान बेचने वाली दुकानों की बिक्री पर सीधा असर पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि शनिवार और रविवार सबसे अधिक भीड़ वाले दिन होते हैं। इन दिनों में अच्छी बिक्री की उम्मीद रहती है लेकिन बारिश ने कारोबार को प्रभावित कर दिया।
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बारिश ने मौसम सुहाना किया लेकिन दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें उम्मीद थी कि अंतिम दिनों में मेले में भीड़ बढ़ेगी। हालांकि, लगातार बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दुकानदारों को अब उम्मीद है कि शेष दिनों में मौसम साफ रहेगा। इससे मेले में भीड़ बढ़ेगी और हुए नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी।