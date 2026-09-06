Sambhal News: जिले के 12 स्कूलों की खत्म की जाएगी मान्यता

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एआरटीओ (प्रशासन और प्रवर्तन) अभिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि बार-बार नोटिस और निर्देशों के बावजूद इन वाहनों की फिटनेस नहीं कराई गई। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल की अध्यक्षता में 27 अगस्त को जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में बिना फिटनेस के सड़क पर दौड़ रहे वाहनों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है।जीशान फात्मा मॉडर्न पब्लिक स्कूल समेत 12 स्कूलों के वाहनों के पंजीकरण निलंबित किए गए हैं। इनमें राधा-कृष्णा इंटर कॉलेज, डीपीएस प्ले स्कूल, श्री सांई इंटर कॉलेज, एसबी पब्लिक स्कूल, मदरसा आरिफ दारुल उल उलूम, एमएफए एकेडमी, श्री नारायन एजूकेशन सोसाइटी, श्री राम कृपा सेवा समिति, सोनल एजूकेशनल सोसाइटी, श्री बालाजी इंटर कॉलेज और केंद्रीय विद्या निकेतन शामिल हैं।बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को इन स्कूलों की सूची उपलब्ध कराई गई है। उन्हें जिलाधिकारी के निर्देश पर इन स्कूलों की मान्यता खत्म करते हुए सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है।बिना फिटनेस दौड़ रहे 12 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिए गए हैं। अब इन स्कूलों की मान्यता खत्म करने के लिए पत्राचार शुरु किया है।अमिताभ चतुर्वेदी, एआरटीओ, संभल