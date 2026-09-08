Sambhal News: गंगा उफान पर...सड़कों पर चार फीट तक पानी

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क्षेत्र के ग्राम रघुपुर पुख्ता, मेंगरा, सालिंग की मड़ैया, उदिया नगला, बझांगी और तोतापुर सहित अन्य गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति बझांगी और उदिया नगला मार्ग की है, जहां सड़क पर तीन से चार फीट तक पानी भर गया है। कई जगहों पर पानी सड़क के ऊपर से तेज बहाव के साथ बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से निकलना पड़ रहा है। बझांगी गांव में कल्लू, नन्हे सहित कई गरीब ग्रामीणों की झोंपड़ियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नबाब सिंह रायबहादुर की पशुशाला पानी से भर गई है। पशुओं को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर ले जाने और चारे की व्यवस्था करने में ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। रघुपुर पुख्ता में वीर सिंह के मकान के चारों ओर पानी ही पानी है। गांव के प्राइमरी स्कूल के आगे और पीछे तक पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों को डर है कि अगर जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो रातोंरात पानी गांव के अंदर घुस जाएगा।