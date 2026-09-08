Sambhal News: कक्षा नौ और 11वीं के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस तिथि विस्तार से उन विद्यार्थियों को एक और अवसर मिला है जो अभी तक पंजीकरण नहीं करा पाए थे। विभाग की ओर से सभी विद्यालयों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में प्रधानाचार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी विद्यार्थियों का अग्रिम पंजीकरण पूरा कराने को कहा गया है। पंजीकरण के दौरान छात्र-छात्राओं का नाम, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि जैसे जरूरी विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।विद्यालयों को विद्यार्थियों की जानकारी उनके शैक्षिक अभिलेखों के अनुसार ही दर्ज करनी होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ और 11वीं में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। बोर्ड ने पहले इसके लिए 25 अगस्त तक का समय निर्धारित किया था। अब यह प्रक्रिया 10 सितंबर तक जारी रहेगी।