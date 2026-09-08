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Sambhal News: कक्षा नौ और 11वीं के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ी

Tue, 08 Sep 2026 01:42 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Tue, 08 Sep 2026 01:42 AM IST
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Registration dates extended for Classes 9 and 11.
चंदौसी। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ और 11वीं में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। विभाग ने अब पंजीकरण के लिए 10 सितंबर तक का समय दिया है। पहले यह समय सीमा 25 अगस्त निर्धारित थी।
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इस तिथि विस्तार से उन विद्यार्थियों को एक और अवसर मिला है जो अभी तक पंजीकरण नहीं करा पाए थे। विभाग की ओर से सभी विद्यालयों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में प्रधानाचार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी विद्यार्थियों का अग्रिम पंजीकरण पूरा कराने को कहा गया है। पंजीकरण के दौरान छात्र-छात्राओं का नाम, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि जैसे जरूरी विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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विद्यालयों को विद्यार्थियों की जानकारी उनके शैक्षिक अभिलेखों के अनुसार ही दर्ज करनी होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ और 11वीं में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। बोर्ड ने पहले इसके लिए 25 अगस्त तक का समय निर्धारित किया था। अब यह प्रक्रिया 10 सितंबर तक जारी रहेगी।
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