Sambhal News: रेलवे में जेई की आगरा में ट्रेन की चपेट में आने से मौत

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परिजनों ने बताया कि मनोज सैनी करीब तीन वर्ष पहले रेलवे में जेई के पद पर तैनात हुए थे। घर में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। परिजनों ने बताया कि शनिवार को वह आगरा से छुट्टी लेकर घर आए थे और रविवार को ड्यूटी करने के लिए घर से चले गए थे। बड़े भाई बबलू ने बताया कि मंगलवार को आगरा - झांसी रेलवे लाइन पर जाजऊ रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक निरीक्षण के दौरान वह झेलम एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मियों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां से उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां शाम को उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मंगलवार को शव घर पहुंचा, तो घर में मातम छा गया। संवाद विज्ञापन

परिजनों ने बताया कि मनोज सैनी करीब तीन वर्ष पहले रेलवे में जेई के पद पर तैनात हुए थे। घर में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। परिजनों ने बताया कि शनिवार को वह आगरा से छुट्टी लेकर घर आए थे और रविवार को ड्यूटी करने के लिए घर से चले गए थे। बड़े भाई बबलू ने बताया कि मंगलवार को आगरा - झांसी रेलवे लाइन पर जाजऊ रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक निरीक्षण के दौरान वह झेलम एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मियों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां से उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां शाम को उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मंगलवार को शव घर पहुंचा, तो घर में मातम छा गया। संवाद

चंदौसी। नगर के बहजोई रोड स्थित मौलागढ़ की पुलिया निवासी रेलवे में जेई मनोज सैनी (32) की मंगलवार को आगरा के जाजऊ रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वह आगरा-झांसी रेलवे लाइन पर ट्रैक का निरीक्षण कर रहे थे। इस बीच वह झेलम एक्सप्रेस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।