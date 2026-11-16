Sambhal News: मारपीट के मामलों में तीन का शांतिभंग की कार्रवाई

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बनियाठेर। रविवार को थाना बनियाठेर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में तीन लोगों का शांतिभंग में चालान किया। पहला मामला थाना क्षेत्र के बेहटा साहू गांव का है। जहां पैतृक संपत्ति के बंटवारे के विवाद में रामकिशन व राम भजन का शांतिभांग में चालान कियाद्। अन्य मामले में अकरौली गांव के सरफराज खान का चालान किया गया। थाना प्रभारी बोबिंद्र कुमार ने बताया कि मारपीट के अलग-अलग मामलों में तीन लोगों पर शांति भंग की कार्रवाई की गई है। संवाद