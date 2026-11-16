Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Proceedings for breach of peace initiated against three individuals in cases involving physical assault.

Sambhal News: मारपीट के मामलों में तीन का शांतिभंग की कार्रवाई

Mon, 16 Nov 2026 01:21 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 16 Nov 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Proceedings for breach of peace initiated against three individuals in cases involving physical assault.
बनियाठेर। रविवार को थाना बनियाठेर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में तीन लोगों का शांतिभंग में चालान किया। पहला मामला थाना क्षेत्र के बेहटा साहू गांव का है। जहां पैतृक संपत्ति के बंटवारे के विवाद में रामकिशन व राम भजन का शांतिभांग में चालान कियाद्। अन्य मामले में अकरौली गांव के सरफराज खान का चालान किया गया। थाना प्रभारी बोबिंद्र कुमार ने बताया कि मारपीट के अलग-अलग मामलों में तीन लोगों पर शांति भंग की कार्रवाई की गई है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed