Sambhal News: जर्जर सड़कें, खुले नाले बने खतरा... जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

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इसके अलावा, शहर में खुले नाले भी लगातार हादसों को दावत दे रहे हैं। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या भी एक गंभीर समस्या है। लगातार कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इन सभी समस्याओं के बारे में अनेकों बार शिकायतें की हैं लेकिन अभी तक इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और कोई समाधान नहीं हो सका है।यह बोले लोगनाले खुले हुए हैं। यह गंदगी से अट गए हैं। कई बार शिकायत की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इनसे कई बार हादसे भी हुए हैं। बावजूद इसके कोई सचेत नहीं हो रहा है।प्रदीप कुमार गुप्ता, वरिष्ठ एडवोकेटकोटहर मोहल्ले में कुत्ते के झुंड हैं। आवारा पशु भी घूमते रहते हैं। मेरे कई कर्मियों को कुत्तों ने निशाना बनाया है। इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। हाल ही में उन्हें कुत्ते ने काटा है। समाधान होना चाहिए।दीपक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, व्यापार मंडलकोटसुबह में नगर पालिका के द्वारा जो पानी की आपूर्ति मिलती है, वह ठीक नहीं है। गंदगी आती है। यह पीने लायक नहीं होता। पानी गंदा आ रहा है। इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मजबूरन यह नालियों में बहता है।मोहम्मद वारिस, बेगमसरायकोटनगर पालिका से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पानी की आपूर्ति ही ठीक नहीं है। गंदा पानी आता है। कई बार शिकायत की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। यह समस्या छह माह से बनी हुई है।शाहिद, बेगमसराय0000कोटगंदगी से नाला अटा हुआ है। पानी सड़क पर बहता है। इससे कीचड़ फैल रहा है। सड़क भी टूटी हुई है। कई बार समाधान कराने की मांग की है लेकिन समाधान नहीं हो सका है। जल्द ही समाधान होना चाहिए।मोहम्मद सालिम, तुर्तीपुर इल्हा00000रायसत्ती रोड टूटा हुआ है। इस पर चलना दुश्वार है। दो साल से रोड टूटा हुआ है। कई बार इसकी शिकायत की गई। बारिश में निकलना दुश्वार रहता है।सिमाम अनवर, दीपासराय000आर्य समाज रोड अभी ही पड़ा है लेकिन उखड़ने लगा है। घटिया सामग्री लगाई गई है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।अबू तालिब, संभल000कोटबाल विद्या मंदिर स्कूल वाली सड़क भी उखड़ने लगी है। हाल ही में यह सड़क डाली गई थी। इससे फिर से परेशानी होगी। जांच होनी चाहिए।मोहम्मद नवी, संभल000कोटट्रांसफार्मर खुले में रखा हुआ है। वाहन आते-जाते रहते हैं। इससे हादसों का डर बना रहता है। कई बार इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी।मोहम्मद शाहजाद, बेगमसराय000कोटशहर में कहीं ट्रांसफार्मर को लेकर समस्या है तो उसे तत्काल दिखवाएंगे। समाधान कराया जाएगा। इसके लिए लगातार निगरानी भी की जाती है।रघुनाथ तित्तल, एक्सईएन, विद्युत निगमकोटकई सड़कों का टेंडर हो गया है। जल्द ही सड़कें ठीक कराई जाएंगी। सड़क की बजरी उखड़ने की भी जांच कराई जाएगी।आदित्य प्रकाश, ईओ, नगर पालिका