Sambhal News: बाइक की टक्कर में किसान घायल, आठ दिन बाद रिपोर्ट

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ग्राम सहरा उर्फ सहरिया निवासी नरेशपाल सात नवंबर की सुबह अपनी बाइक से गांव से बहजोई जा रहे थे। ग्राम करीमपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे के सर्विस रोड पर सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में नरेशपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उनके बेटे विनीत को सूचना दी। विनीत ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पिता को चंदौसी में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। विनीत की तहरीर पर कोतवाली बहजोई पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद