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Sambhal News: बाइक की टक्कर में किसान घायल, आठ दिन बाद रिपोर्ट

Mon, 16 Nov 2026 01:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 16 Nov 2026 01:25 AM IST
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Farmer injured in collision with a motorcycle; report filed eight days later
बहजोई। गंगा एक्सप्रेस-वे के सर्विस रोड पर हुए एक सड़क हादसे में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आठ दिन बाद अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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ग्राम सहरा उर्फ सहरिया निवासी नरेशपाल सात नवंबर की सुबह अपनी बाइक से गांव से बहजोई जा रहे थे। ग्राम करीमपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे के सर्विस रोड पर सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में नरेशपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उनके बेटे विनीत को सूचना दी। विनीत ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पिता को चंदौसी में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। विनीत की तहरीर पर कोतवाली बहजोई पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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