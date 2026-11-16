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Sambhal News: बीस घंटे की मशक्कत के बाद बाद पिंजरे में फंसा तेंदुआ

Mon, 16 Nov 2026 01:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 16 Nov 2026 01:29 AM IST
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Leopard trapped in a cage after twenty hours of effort
बबराला। यारा फर्टिलाइजर परिसर में तेंदुए की दहशत आखिरकार रविवार सुबह खत्म हो गई। करीब 20 घंटे तक चला सघन रेस्क्यू सफल रहा और तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। सुबह करीब साढ़े पांच बजे जैसे ही तेंदुआ पिंजरे में फंसा, वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली और परिसर में फैला भय का माहौल छंट गया।
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शनिवार की सुबह यारा फर्टिलाइजर परिसर में तेंदुए के घुस आने से हड़कंप मच गया गया था। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए के डीएवी पब्लिक स्कूल के मुख्य गेट की ओर जाते दिखाई देने पर स्कूल में छुट्टी करा दी गई थी। साथ ही फैक्टरी में कर्मचारियों को काम बंद करने को कहा गया था। उन्हें अपने आवास पर रहने के निर्देश दिए गए थे। शनिवार दोपहर 12 बजे से तेंदुए की तलाश शुरू हुई थी।
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वन विभाग की टीम ने परिसर के वन क्षेत्र और झाड़ियों में कांबिंग की। तलाश के दौरान तेंदुआ सड़क किनारे बनी पुलिया के ड्रेनेज पाइप में घुस गया। इसके बाद टीम ने खास रणनीति बनाई। पाइप के एक छोर पर लोहे का पिंजरा लगाया गया और दूसरे छोर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी का तेज बहाव किया गया। पानी के दबाव से घबराकर तेंदुआ बाहर निकला और सीधे पिंजरे में जा फंसा।
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