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Sambhal News: एआई से अश्लील फोटो बनाकर वायरल की, युवती का रिश्ता टूटा

Sun, 27 Sep 2026 02:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:39 AM IST
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Obscene photo created using AI and circulated; young woman's marriage alliance called off.Obscene photo created using AI and circulated; young woman's marriage alliance called off.
ओबरी। असमोली के एक ग्रामीण ने दीपासराय के युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने बेटी की फोटो को एआई से अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इससे युवती का तय हुआ दूसरा रिश्ता भी टूट गया।
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ग्रामीण ने बताया कि उसकी बेटी का पहला रिश्ता रायसत्ती के युवक से तय हुआ था, जो बाद में टूट गया। इसके बाद बेटी का दूसरा रिश्ता एचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव में तय हुआ। पिता का आरोप है कि दूसरे रिश्ते की जानकारी होने पर दीपासराय निवासी युवक ने युवती की सामान्य फोटो को एआई से अश्लील फोटो में बदल दिया।
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उसने अपने भाई, बहन और भाभी के कहने पर इन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। वायरल फोटो की जानकारी मिलने पर युवक पक्ष ने भी रिश्ता तोड़ दिया। पीड़ित पिता का कहना है कि इस घटना से समाज में उनकी बदनामी हो रही है।
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पीड़िता के पिता की तहरीर पर असमोली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असमोली सीओ अमन सिंह ने बताया कि आरोपी हसीब के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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