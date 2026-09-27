Sambhal News: भूपाल मंच पर सुरों की महफिल, मुरादाबाद के मुनीर ने मारी बाजी

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प्रतियोगिता में कुल 22 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंजता रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विशिष्ट समाजसेवी अखिलेश खिलाड़ी और नगर पालिकाध्यक्ष लता वार्ष्णेय ने फीता काटकर किया। निर्णायक मंडल में डॉ. दिव्या दत्ता, पवन कुमार और अरविंद शर्मा शामिल थे।कड़े मूल्यांकन के बाद परिणाम घोषित किया गया। हल्द्वानी के नमन वर्मा द्वितीय, बलवीर सिंह तृतीय और तरुण चतुर्थ स्थान पर रहे। सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयुक्त संचालन प्रभात कृष्णा और सर्वेश चीनी ने किया।इस सफल आयोजन में प्रभात कृष्णा, राजेश पाल, अनमोल पाल, दीपेश गुप्ता, पुनीत चौधरी, डॉ. टीएस. पाल और सतीश आर्य का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम संयोजक अजीत कुमार ‘पप्पी’ और श्री भूपाल गणेश मंदिर ट्रस्ट एवं मेला परिषद के मुख्य सचिव हरिगोपाल वार्ष्णेय भी उपस्थित रहे। ललित किशोर गुप्ता, सुधीर गुप्ता, रविंद्र कुमार ‘रूपी’, मनोज गुप्ता ‘मीनू’, डॉ. राजीव गुप्ता और विनय सर्राफ सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। प्रतियोगिता ने मेले में चार चांद लगा दिए।युगल गीत पर झूम उठा पूरा पंडालभूपाल मंच पर असली रंग तब जमा जब निर्णायक मंडल में शामिल नवोदय विद्यालय रामपुर में तैनात शिक्षिका दिव्या दत्ता और मुंबई से आए कलाकार अभय शर्मा ने मंच से युगल गीत ‘हमको हमीं से चुरा लो’ गाया। सुरों में ऐसी मिठास थी कि पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। पब्लिक में बैठे लोग अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और झूमने लगे। गीत खत्म होते ही पुरस्कार देने वालों की लाइन लग गई। इससे पहले भी दिव्या दत्ता ने दर्शकों की फरमाइश पर कई बेहतरीन नगमे सुनाए, जिन्हें सुनकर श्रोता वाह-वाह कर उठे।