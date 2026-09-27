Sambhal News: कार की टक्कर से बिजली का पोल टूटा, गुल हुई बत्ती
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:41 AM IST
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बबराला। नगर की लेखपाल कॉलोनी में शुक्रवार देर रात करीब तीन बजे एक तेज रफ्तार कार ने बिजली के पोल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बिजली का पोल बीच से टूट गया। इस हादसे के बाद कॉलोनी की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है। कार चालक अपनी क्षतिग्रस्त कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।
गनीमत रही कि हादसे के समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। लोगों का कहना है कि बारिश के कारण पहले से ही दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था। बिजली गुल होने से पेयजल आपूर्ति, मोबाइल चार्जिंग और घरेलू कार्यों में भारी दिक्कतें आ रही हैं। कॉलोनीवासियों ने बिजली विभाग से जल्द नया पोल लगाकर आपूर्ति सुचारु करने की मांग की है।
अवर अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि लेखपाल कॉलोनी के श्योराज सिंह मार्ग पर कार की टक्कर से बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हुआ है। पुलिस को सूचना दी गई है और कार को मौके से हटवाया जा रहा है। जल्द ही नया पोल लगाकर आपूर्ति को सुचारु कर दिया जाएगा। बताया कि चंदौसी रोड पर हाईटेंशन लाइन से टकरा रहे दो यूकेलिप्टस के पेड़ों को भी विभागीय टीम ने हाइड्रा की मदद से हटवाया है।
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गनीमत रही कि हादसे के समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। लोगों का कहना है कि बारिश के कारण पहले से ही दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था। बिजली गुल होने से पेयजल आपूर्ति, मोबाइल चार्जिंग और घरेलू कार्यों में भारी दिक्कतें आ रही हैं। कॉलोनीवासियों ने बिजली विभाग से जल्द नया पोल लगाकर आपूर्ति सुचारु करने की मांग की है।
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अवर अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि लेखपाल कॉलोनी के श्योराज सिंह मार्ग पर कार की टक्कर से बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हुआ है। पुलिस को सूचना दी गई है और कार को मौके से हटवाया जा रहा है। जल्द ही नया पोल लगाकर आपूर्ति को सुचारु कर दिया जाएगा। बताया कि चंदौसी रोड पर हाईटेंशन लाइन से टकरा रहे दो यूकेलिप्टस के पेड़ों को भी विभागीय टीम ने हाइड्रा की मदद से हटवाया है।
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