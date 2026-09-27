Sambhal News: कार की टक्कर से बिजली का पोल टूटा, गुल हुई बत्ती

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गनीमत रही कि हादसे के समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। लोगों का कहना है कि बारिश के कारण पहले से ही दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था। बिजली गुल होने से पेयजल आपूर्ति, मोबाइल चार्जिंग और घरेलू कार्यों में भारी दिक्कतें आ रही हैं। कॉलोनीवासियों ने बिजली विभाग से जल्द नया पोल लगाकर आपूर्ति सुचारु करने की मांग की है।अवर अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि लेखपाल कॉलोनी के श्योराज सिंह मार्ग पर कार की टक्कर से बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हुआ है। पुलिस को सूचना दी गई है और कार को मौके से हटवाया जा रहा है। जल्द ही नया पोल लगाकर आपूर्ति को सुचारु कर दिया जाएगा। बताया कि चंदौसी रोड पर हाईटेंशन लाइन से टकरा रहे दो यूकेलिप्टस के पेड़ों को भी विभागीय टीम ने हाइड्रा की मदद से हटवाया है।