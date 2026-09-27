Sambhal News: बिजली-पानी के लिए तरसी एक हजार की आबादी

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बारिश का सिलसिला शुक्रवार रात 11 बजे से शुरू होकर शनिवार को पूरे दिन चला। सुबह से ही स्टेशन रोड, संभल गेट और गोशाला रोड जैसी प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया। सुबह नौ बजे के करीब क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। दोपहर तक शक्तिनगर, स्टेशन रोड और आवास विकास जैसे इलाकों में बिजली के साथ पानी का संकट गहरा गया। घरों में लगे पानी के पंप बेकार हो गए और पानी की टंकियां खाली हो गईं। लोग पानी के लिए तरसते रहे।शक्तिनगर के सुनील सौरभ ने बताया कि सुबह नौ बजे से बिजली गुल थी और पानी की टंकी भी खाली हो गई थी। उन्होंने कहा कि पालिका की लाइन में पानी की आपूर्ति सुबह-शाम ही आती है, जिससे उन्हें परेशानी हुई। आवास विकास के विनोद कुमार और मनोज कुमार ने बताया कि सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहने से बिजली उपकरण शोपीस बने रहे। उन्हें बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा। संवाद