Sambhal News: छेड़छाड़ में पकड़े दो युवक, एक हिरासत से भागा

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किशोरी के परिजनों ने बताया कि हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन निवासी दोनाें युवक बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे थे। जहां किशोरी से छेड़खानी की गई। किशोरी के शोर मचाने पर दोनों युवक मौके से भाग गए। जिनको तलाश कर पकड़ लिया था और पुलिस को सौंपा गया था। पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। जहां रात तक दोनों युवक बैठे थे। विज्ञापन

पुलिस को किशोरी के परिजनों की ओर से मिलने वाली तहरीर का इंतजार था। इस दौरान ही एक युवक ने शौचालय जाने की बात कही और इसी दौरान वह भाग गया। इसकी जानकारी थाने में हुई तो काफी देर तक तलाश किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। बहजोई थाना प्रभारी का कहना है कि पूछताछ के लिए बैठाया गया था। युवक की तलाश की जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन

किशोरी के परिजनों ने बताया कि हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन निवासी दोनाें युवक बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे थे। जहां किशोरी से छेड़खानी की गई। किशोरी के शोर मचाने पर दोनों युवक मौके से भाग गए। जिनको तलाश कर पकड़ लिया था और पुलिस को सौंपा गया था। पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। जहां रात तक दोनों युवक बैठे थे।पुलिस को किशोरी के परिजनों की ओर से मिलने वाली तहरीर का इंतजार था। इस दौरान ही एक युवक ने शौचालय जाने की बात कही और इसी दौरान वह भाग गया। इसकी जानकारी थाने में हुई तो काफी देर तक तलाश किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। बहजोई थाना प्रभारी का कहना है कि पूछताछ के लिए बैठाया गया था। युवक की तलाश की जा रही है।

सरायतरीन। बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार सुबह 11:45 बजे 14 वर्षीय किशोरी से दूसरे समुदाय के दो युवकों ने छेड़खानी की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इनमें से एक युवक रात करीब 8:30 बजे थाने से भाग गया। बहजोई सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। वहीं, दूसरी ओर थाना पुलिस ने कई जगह आरोपी की तलाश में दबिश दी है लेकिन वह पुलिस के हाथ देररात तक नहीं आ सका।