Sambhal News: 30 माह बाद भी नहीं दी जांच रिपोर्ट, डीएम ने बीएसए को चेताया

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डीएम ने बृहस्पतिवार को जारी पत्र में कहा कि 16 दिसंबर 2023 को जांच के लिए डिप्टी कलक्टर और पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को नामित किया गया था। डिप्टी कलक्टर के स्थानांतरण के बाद बीएसए को जांच अधिकारी बनाया गया। उन्हें जल्द ही डीपीआरओ कार्यालय में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, करीब ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिली है। डीपीआरओ कार्यालय से तीन और सीडीओ कार्यालय से पांच रिमाइंडर पत्र भेजे जा चुके हैं। डीएम ने इसे राजकीय कार्यों में घोर लापरवाही बताया है।जिलाधिकारी ने बीएसए को सचेत करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्हें दिए गए बिंदुओं पर साक्ष्यों सहित जांच आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया है। डीएम ने इस मामले में किसी भी तरह की और देरी पर सख्त रुख अपनाने की बात कही है।