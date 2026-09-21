Sambhal News: लूट व चोरी की घटना का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

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बहजोई में एसपी विकाचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि घटना का खुलासा करते हुए बताया कि विभिन्न मामलों में फरार चल रहे इरफान उर्फ भोला, नदीम उर्फ कटलू उर्फ सन्नी निवासी आगा मोहल्ला गुलाबवाड़ी थाना भोजपुर मुरादाबाद और आरिफ उर्फ भुक्त निवासी टोड़ा भीम राजस्थान को असमोली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बाइक से दिन में घूम फिरकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पहले पुलिस मुठभेड़ में भाग निकले थे। 18 सितंबर को बिलालपत और रामनगर की ओर चोरी की वारदात के उद्देश्य से घूम रहे थे। इस दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से दो तमंचे, लूट व चोरी की नकदी 12 हजार 600 रुपये, बाइक व अन्य सामान भी बरामद किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से जेल भेज दिया गया है।

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संभल। असमोली पुलिस ने लूट और चोरी के आरोप में फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी व लूट का सामान भी बरामद किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से जेल भेज दिया गया।