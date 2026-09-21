Sambhal News: कपड़े धोते समय किशोरी पर गिरी दीवार, मलबे में दबकर मौत

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गांव निवासी कृपाल ने बताया रविवार की शाम करीब छह बजे उसके छोटे भाई तनसुख की बेटी रिंकी घर के पास हैंडपंप पर कपड़े धुल रही थी। इसी दौरान नल के पास खड़ी काफी पुरानी जर्जर दीवार अचानक भरभराकर उसकी भतीजी के ऊपर गिर गई, जिस पर वह मलबे में दबकर बुरी तरह घायल हो गई। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से किशोरी बाहर निकाला और उपचार के लिए गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार, दीवार के मलबे में दबने से सिर में गंभीर चोट की वजह से बच्ची की जान गई है। गुन्नौर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।परिवार में सभी की लाडली थी रिंकीपरिजनों के अनुसार, रिंकी छह भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और परिवार की लाडली थी। वह गांव के ही सरकारी स्कूल में कक्षा पांच में पढ़ती थी। साथ ही घर के काम में भी हाथ बंटाती थी। रविवार को जैसे ही उसकी मौत की खबर परिजनों को मिली तो चीख पुकार मच गई। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है।