Sambhal News: ईंटों भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बालक को रौंदा, परिजनों ने किया हंगामा

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मृतक की पहचान बल्लमपुर निवासी हेमंत कुमार (11) पुत्र सुनील कुमार के रूप में हुई। वह पवांसा के एक निजी विद्यालय में कक्षा दो का छात्र था। हेमंत चार बहन-भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी मां ललतेश देवी ने बताया कि शनिवार सुबह से खेत में धान की कटाई चल रही थी। बेटा खाना देने आया था।वापस लौटते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने उसे तेज व लापरवाही से टक्कर मार दी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे। तब तक चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भाग चुका था। पिता राजस्थान में मजदूरी करते हैं। उन्हें सूचना दे दी गई है।