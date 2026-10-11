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Sambhal News: ईंटों भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बालक को रौंदा, परिजनों ने किया हंगामा

Sun, 11 Oct 2026 02:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:55 AM IST
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Brick-laden tractor-trolley runs over boy; family creates a ruckus.Brick-laden tractor-trolley runs over boy; family creates a ruckus.
सरायतरीन। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव बल्लमपुर में शनिवार दोपहर 12:15 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। ईंट से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने 11 वर्षीय बालक हेमंत कुमार को टक्कर मार दी। खेत पर खाना देकर साइकिल से घर लौट रहे हेमंत की मौके पर ही मौत हो गई।
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मृतक की पहचान बल्लमपुर निवासी हेमंत कुमार (11) पुत्र सुनील कुमार के रूप में हुई। वह पवांसा के एक निजी विद्यालय में कक्षा दो का छात्र था। हेमंत चार बहन-भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी मां ललतेश देवी ने बताया कि शनिवार सुबह से खेत में धान की कटाई चल रही थी। बेटा खाना देने आया था।
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वापस लौटते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने उसे तेज व लापरवाही से टक्कर मार दी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे। तब तक चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भाग चुका था। पिता राजस्थान में मजदूरी करते हैं। उन्हें सूचना दे दी गई है।
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