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Sambhal News: बच्चों को लालच देकर मोबाइल कराते थे चोरी, तीन गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 02:56 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:56 AM IST
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Three arrested for using children to steal mobile phones by luring them.
चंदौसी। कोतवाली गुन्नौर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में विभिन्न कंपनियों के 42 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये है। आरोपी बच्चों को तीन सौ से लेकर पांच सौ रुपये का लालच देकर मोबाइल चोरी कराते थे।
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पुलिस ने चोरी किया गया आधार कार्ड भी बरामद किया है। एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में दिनेश कुमार मेहतो, सुरंजन कुमार शाह और करन कुमार शामिल हैं। ये सभी झारखंड के तालझाड़ी जनपद के मूल निवासी हैं और वर्तमान में अलीगढ़ के विष्णुपुरी में रहते थे। एक बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने कुल 42 एंड्रॉइड फोन बरामद किए हैं।
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एसपी ने बताया कि अभियुक्त बिहार और झारखंड से छोटे बच्चों को अपने साथ अलीगढ़ में किराये के मकान में रखते थे। वे बच्चों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से मोबाइल चोरी करने के लिए 300 से 500 रुपये प्रति मोबाइल का लालच देते थे। चुराए गए मोबाइलों को दिल्ली के फुटपाथ बाजारों में बेचा जाता था।
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