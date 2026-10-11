Sambhal News: बच्चों को लालच देकर मोबाइल कराते थे चोरी, तीन गिरफ्तार

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पुलिस ने चोरी किया गया आधार कार्ड भी बरामद किया है। एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में दिनेश कुमार मेहतो, सुरंजन कुमार शाह और करन कुमार शामिल हैं। ये सभी झारखंड के तालझाड़ी जनपद के मूल निवासी हैं और वर्तमान में अलीगढ़ के विष्णुपुरी में रहते थे। एक बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने कुल 42 एंड्रॉइड फोन बरामद किए हैं।एसपी ने बताया कि अभियुक्त बिहार और झारखंड से छोटे बच्चों को अपने साथ अलीगढ़ में किराये के मकान में रखते थे। वे बच्चों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से मोबाइल चोरी करने के लिए 300 से 500 रुपये प्रति मोबाइल का लालच देते थे। चुराए गए मोबाइलों को दिल्ली के फुटपाथ बाजारों में बेचा जाता था।