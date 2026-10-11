Sambhal News: त्रिवेणी में प्रतिभाओं ने बिखेरे रंग

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वार्षिकोत्सव के अंतर्गत ''''रणभूमि'''' में खेल प्रतियोगिताएं हुईं। ''''अभ्युदय'''' में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं और ''''उत्सव'''' में कार्निवल का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते। वरिष्ठ विद्यार्थियों की खेल प्रतियोगिताओं में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश मुख्य अतिथि रहे।कनिष्ठ विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी विकास चंद्र ने की। विद्यालय के प्रबंधक अमिताभ गर्ग के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य मनीष पंवार ने इसका नेतृत्व किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप गतिविधि-आधारित एवं अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया।कार्यक्रम का समन्वय सांस्कृतिक समन्वयक अंकित भटनागर ने किया। आयोजन की सफलता में कोर समिति के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनमें अंकिता गर्ग, मनोज पोद्दार, मनोज कुमार सिंह, सुधांशु गुप्ता, नितिन वर्मा और विशाल रुहेला शामिल थे। मंच संचालन को संगीता पंवार ने मार्गदर्शन प्रदान किया। खेल आयोजनों के मंच संचालन का मार्गदर्शन सौरभ कुमार ने किया।