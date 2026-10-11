फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Six arrested for betting on partridge fights.

Sambhal News: तीतरों की लड़ाई पर लगा रहे थे हार-जीत की बाजी, छह गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 02:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Six arrested for betting on partridge fights.
बबराला। वर्धमान नदी किनारे तीतरों को लड़ाकर जुआ खेलने के आरोप में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सात तीतर और 11,140 रुपये नकद बरामद किए हैं। इन सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष लवनीश चौधरी ने बताया कि शनिवार को पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। नूरपुर गांव के पास वर्धमान नदी किनारे पुलिस ने घेराबंदी कर छह आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपी तीतरों को लड़ाकर हार-जीत की बाजी लगा रहे थे। जीतने पर रकम हासिल होती थी और हारने पर पैसे गंवाने पड़ते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल सात तीतर बरामद किए हैं। इसके साथ ही, कुल 11,140 रुपये की नकदी भी जब्त की गई। यह कार्रवाई जुआ अधिनियम की धारा 13जी के तहत की गई है।
विज्ञापन

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में इमरान निवासी भट्टी टोला, हीरालाल निवासी नूरपुर, रौदास निवासी पवसरा, पप्पन निवासी कस्बा बबराला, इंद्रपाल निवासी लावर और नेपाल निवासी कुवरी भूड़ शामिल हैं। इमरान के पास दो तीतर थे, जबकि अन्य पांच आरोपियों के पास एक-एक तीतर था। तलाशी के दौरान इमरान से 220 रुपये, हीरालाल से 20 रुपये और रौदास से 1,900 रुपये बरामद हुए। पप्पन से 250 रुपये, इंद्रपाल से 4,000 रुपये और नेपाल से 3,650 रुपये मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed