Saharanpur News: किराए के कमरे में फंदे पर लटककर युवक ने दी जान

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कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव बादलपुर निवासी साहिल दिल्ली रोड पर प्रेम नगर कॉलोनी में किशनलाल के मकान की ऊपरी मंजिल पर किराए पर रहता था। मंगलवार देर शाम तक साहिल अपने कमरे में ही रहा। जब साहिल अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो मकान मालिक किशनलाल उसके कमरे में पहुंचे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। मकान मालिक ने पड़ोसियों को बुलाया और अंदर किराएदार साहिल का होना बताया।इसके बाद मकान मालिक ने कोतवाली सदर बाजार पुलिस और परिजनों को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर साहिल का शव पंखे के कुंडे से चुनरी के सहारे लटका हुआ मिला। सीओ द्वितीय विकास कुमार चौहान ने बताया कि युवक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। जानकारी जुटाई जा रही है कि युवक का किसी से विवाद या अन्य कोई परेशानी तो नहीं चल रही थी। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।