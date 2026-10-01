फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Female employee suspended for extorting money under the pretext of securing jobs.

Saharanpur News: नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठने वाली महिलाकर्मी निलंबित

Thu, 01 Oct 2026 01:43 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Female employee suspended for extorting money under the pretext of securing jobs.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सहारनपुर। नगर निगम में नौकरी लगवाने का झांसा देकर रुपये ऐंठने वाली महिला कर्मचारी की खुद की नौकरी खतरे में है। नगर आयुक्त ने उसे आठ महीने में दूसरी बार निलंबित कर दिया है। ऐसा बीते आठ महीने से लगातार आ रही शिकायतों के बाद किया गया है।
नगर आयुक्त शिपू गिरि द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश में कहा गया है कि गृहकर एवं जलकर अनुभाग की दूसरी श्रेणी की कर्मचारी सीमा के खिलाफ श्रीकांत पुत्र मांगेराम निवासी गांव आसराखेड़ी द्वारा शिकायत की गई। श्रीकांत ने नगर आयुक्त को बताया कि महिला कर्मचारी ने नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के बदले में रुपये लिए हैं। श्रीकांत ने शिकायती पत्र के साथ शपथ पत्र भी नगर निगम में दिया है।
विज्ञापन

नगर आयुक्त का कहना है कि महिला कर्मचारी के इस कृत्य से नगर निगम की छवि धूमिल हुई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में महिला कर्मचारी को निलंबित करने के साथ ही उसके विरुद्ध विभागीय/अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इससे पहले 29 जनवरी 2026 में भी यही महिला कर्मचारी निलंबित की जा चुकी है। तब गांव मनोहरपुर निवासी मदन सैनी ने 21 जनवरी को नगर आयुक्त से शिकायत की थी। मदन सैनी का आरोप था कि महिला कर्मचारी ने लिपिक बनवाने का झांसा देकर उससे 4.40 लाख रुपये लिए हैं। पीड़ित ने रुपये लिए जाने के सुबूत भी शपथ पत्र के साथ दिए थे। अब दोबारा निलंबन की कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed